Almanya Başbakanı Scholz'un enerji mesajı: Avrupa'yı gelecek yıllara hazırlayacağız Rusya kaynaklı enerji sorunlarına dikkati çeken Alman Şansölye, AB Liderler Zirvesi'nde konunun ele alınacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis’te konuştu.

Scholz'un gündeminde enerji, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB) durumu vardı.

Scholz, Almanya’nın son 8 ayda enerji tedarikini yeniden düzenleyerek Rus gazından ve petrolünden bağımsız hale geldiğini belirtti.

"Güçlü enerji altyapısı inşa etmek önemli"

Almanya'da gazdan tasarruf edildiğini ve 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 18 daha az tüketildiğine dikkati çeken Scholz, gaz fiyatlarının Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi dönemdeki seviyenin altına düştüğünü dile getirdi, güçlü altyapı mesajı verdi:

Şimdi güçlü yeni bir enerji altyapısı inşa etmek önemlidir çünkü bu krizde Avrupa, birlikte olduğumuzda ve birbirimizi desteklediğimizde güçlü olduğunu ispatlamıştır.

"Avrupa'yı gelecek yıllara hazırlayacağız"

Brüksel’de 23-24 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde enerji konusunun kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade eden Scholz, Avrupa’yı sadece gelecek kışa değil, gelecek yıllara birlikte hazırlayacaklarını vurguladı.

Ukrayna’ya mühimmat tedariki için kararlar alınacak

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Scholz, Ukrayna’yı özgürlük ve toprak bütünlüğü mücadelesinde gerektiği sürece destekleyeceklerini yineledi.

Scholz, Ukrayna’ya gerekli mühimmatı hızlı bir şekilde sağlamanın özellikle önemli olduğunu vurgulayarak, AB Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’ya daha iyi ve sürekli mühimmat sağlanabilmesi konusunda başka önlemlerin alınması için kararlar alınacağını söyledi.

Rusya'ya yaptırım baskısı devam edecek

Rusya’ya karşı en son 10. yaptırım paketinin kabul edildiğini anımsatan Scholz, Rusya’ya yaptırım baskısını sürdüreceklerini ve üçüncü ülkelerin bu yaptırımları delmemesine dikkat edeceklerini anlattı.

AB’nin rekabet yeteneği

Scholz, AB Lider Zirvesi’nde AB’nin rekabet edebilirliği konusunu da ele alacaklarını belirterek, AB’nin rekabet yeteneğinin ekonomik başarı ve gelecekte jeopolitik bir aktör olması için önemli olduğunu vurguladı.

Scholz, uzun vadede Almanya’nın rekabetçi ekonomiye ancak Avrupa’nın bir bütün halinde güçlü olduğunda sahip bulunabileceğini kaydetti.