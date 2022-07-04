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    Almanya Başbakanı'ndan enflasyon açıklaması: Tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız

    Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, yükselen enerji fiyatları ve enflasyon konusunda tarihi bir zorlukla karşı karşıya olduklarını belirterek, mevcut krizin birkaç ay içinde bitmeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 21:20
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    Almanya Başbakanı'ndan enflasyon açıklaması: Tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız

    Koronavirüs pandemisinin etkisi ve ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünya genelinde enflasyon sorunu büyümeye devam ediyor.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'daki fiyat artışlarına karşı ortak araçlar geliştirmek için işverenler ve sendikaların üst düzey temsilcileri ile yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarını ele almak üzere bir araya geldi.

    "Birkaç ay içerisinde bitmeyecek"

    Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan Scholz, "Mevcut kriz birkaç ay içinde bitmeyecek." ifadesini kullandı.

    Scholz, bu durumun yakın gelecekte değişmeyeceğine hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

    "Tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız"

    Enflasyon ve enerji fiyatlarına ilişkin "Tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız" diyen Scholz, ülke olarak ancak el ele verilmesi ve birlikte çözümler üretme konusunda anlaşılması halinde enflasyon krizinin üstesinden gelinebileceğini, söz konusu zorluk karşısında "birlikte olunmasının" büyük önem taşıdığını kaydetti.

    Scholz, işveren ve sendika temsilcileriyle enerji ve enflasyon konusunda düzenli olarak bir araya geleceklerini de bildirdi.

    Almanya Başbakanı ndan enflasyon açıklaması: Tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız #1


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