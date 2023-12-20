Almanya Başsavcılığı: Rusya'nın 720 milyon euroluk varlığına el konulsun Adalet Bakanı Buschmann, Rus fonlarının Alman hesaplarında rahatsız edilmeden kalmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Frankfurt’taki bankada bulunan 720 milyon euroluk hesap bakiyesine el konulması istendi.

AA

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batı'dan yaptırımlarla karşılaşan Rusya'nın varlıkları donduruldu.

Batılı ülkelerde, bu varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılması fikri her geçen gün daha çok öne çıkıyor.

Almanya'da Federal Başsavcılık, 720 milyon eurodan fazla dondurulmuş Rus mal varlığına el konulması talebinde bulundu.

720 milyon euroya el konulması gündemde

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 7 Temmuz'da Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi'nden, Alman Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası kapsamında suç sayılan ambargo düzenlemelerini ihlal etme girişimi şüphesiyle bir Rus finans kurumunun Frankfurt’taki bir bankada bulunan 720 milyon euroluk hesap bakiyesine el konulmasının istendiği belirtildi.

Söz konusu Rus finans kuruluşunun, AB yaptırımları sonucunda Haziran 2022'de ambargo kararına dahil olduğu ifade edilen açıklamada, bu tarihten sonra kuruluşun Avrupa finans kurumlarına yatırılan varlıklarının dondurulduğu kaydedildi.

Hesaptan para çekmeye çalıştılar

Açıklamada, bundan kısa bir süre sonra, Rus finans kurumu adına hareket eden kimliği belirsiz kişilerin Frankfurt'taki bankada bulunan hesaptan 720 milyon eurodan fazla para çekmeye çalıştığı, ancak bankanın elektronik transfer emrini yerine getirmediği aktarıldı.

Almanya: İzin vermeyeceğiz

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, şunları söyledi:

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasa dışı savaşını finanse etmek için kullanılan Rus fonlarının Alman hesaplarında rahatsız edilmeden kalmasına izin vermeyeceğiz.



Bugün bir şey daha da netleşti; liberal demokrasi, tiranlara karşı mücadelede güçsüz değil.

Rusya'ya karşı 11 yaptırım paketi

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar devreye alındı.

Bu yaptırımlar 1000'den fazla Rus yetkilinin mal varlıklarının dondurulmasına ve seyahat yasaklarına tabi tutulmasına neden oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)