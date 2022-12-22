Haberler

Dünya Haberleri

Almanya, BioNTech aşılarını Çin'e yolladı

Almanya, BioNTech aşılarını Çin'e yolladı

Almanya, Çin hükümeti ile vardığı sınır kullanım anlaşması uyarınca bu ülkede yaşayan vatandaşlarının aşılanması için BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarını Pekin'e gönderdi.