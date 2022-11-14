Almanya, COP27 Zirvesi'ndeki heyetini Mısırlı casuslar konusunda uyardı

Alman polisi, Mısır'daki heyeti casusluğa maruz kalabileceği ihtimaline karşı uyardı. Uyarıda, "Provokatif eylemler olabilir" denildi.

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP27 İklim Zirvesi ile ilgili Berlin'den açıklama yapıldı.

Federal polis, COP27 programına katılan Alman delegasyonunu, Mısır güvenlik ajanları tarafından casusluğa maruz kalabileceği konusunda uyardı.

Mısır'daki heyete fotoğraf ve videolu casusluk uyarısı

Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından gönderilen e-postada, Mısırlı ajanlar tarafından "fotoğraf ve video çekme yoluyla açık ve gizli gözetim" yapılabileceği uyarısında bulunuldu.

Reuters, haberini konuyla ilgili üç kaynağa dayandırdı. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un geçen hafta Mısır'ın insan hakları sicili hakkında yaptığı yorumların, bu uyarının yapılmasını zorunlu kıldığı vurgulandı.

Alman polisi: Provokatif eylemler olabilir

Almanya'daki iki yetkilinin, uyarının yapıldığını doğruladığı belirtildi. Alman polisinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Polisin uyarısında, delegelerin konuşmalarının kaydedilebileceği ve Mısır devletine yakın kişilerin Almanlar tarafından düzenlenen etkinlikleri "provokatif eylemlerle" bozmaya çalışabileceği kaydedildi.