Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den aşırı sağcılara: Özgürlük düşmanlarına özgürlük yok Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkelerindeki demokrasinin savunulması çağrısında bulunurken, aşırı sağcı siyasileri ima ederek, "Özgürlük düşmanlarına özgürlük yok" dedi.

AA & Ensonhaber

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Herrenchiemsee'de bulunan Yeni Saray'da düzenlenen Anayasa Kongresi'nin 75. yılı kutlamalarında konuştu.

"Her yurttaş, demokrasimizi korumalı"

Cumhurbaşkanı Steinmeier,

Demokrasimizi hor görenleri yerlerine oturtmak hepimizin elinde. Hepimiz, her siyasetçi ama aynı zamanda her yurttaş demokrasimiz için ortak bir sorumluluğa sahibiz. Onu korumak zorundayız. Demokrasimizin diktatörlüğün, savaşın ve soykırımın gölgesinde ortaya çıktığını hatırlayalım. Bugün demokrasimiz için neyin tehlikede olduğunu anlayalım.

ifadelerini kullandı.

Demokrasinin korunmasının vatandaşlık görevi olduğunu belirten Steinmeier, demokrasinin savunulması çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı AfD'yi isim vermeden eleştirdi: "Anayasa düşmanları"

Steinmeier, anketlerde güçlü olan Almanya için Alternatif (AfD) partisini adını vermeden eleştirdi.

Özgür demokrasiyi erozyona uğratan siyasilerin güçlenmesinde seçmenlerin rolü ve sorumluluğu olduğuna işaret eden Steinmeier,

Anayasa düşmanları, siyasi muhaliflerini yok etmek istedi. Amaçları çelişkisiz hakimiyettir. Bu, Anayasa'nın demokrasisi değil.

dedi.

Steinmeier, aşırılıkla mücadelenin önemini vurgulayarak, özgürlük düşmanlarının oluşturduğu tehlikeyi görmezden gelemeyeceklerini söyledi.

"Özgürlük düşmanlarına özgürlük yok"

Bavyera Başbakanı Markus Söder de demokratik partileri, anayasa ve demokrasi düşmanlarına karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Tüm demokratların demokrasi düşmanlarına bir "dur" işareti göstermesi gerektiğini ve Almanya'da demokrasinin uzun zamandır olmadığı kadar baskı altında olduğunu belirten Söder, "Özgürlük düşmanlarına özgürlük yok." dedi.