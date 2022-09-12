Almanya Cumhurbaşkanı: Yoksullar evlerini kaybetme tehlikesi altında

Almanya'da artan enerji fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Özellikle aileler evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Avrupa'da artan enerji fiyatları Avrupa'nın canını yakmaya devam ediyor.

Almanya'da da yaşanan bu durum etkisini giderek daha fazla gösteriyor. İnsanlar kış ayını nasıl geçireceklerini, kiralarını nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünür durumda.

"Aileler evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de "Evsizler Günü" nedeniyle verdiği davette yaptığı konuşmada, "Artan fiyatlar nedeniyle kiralarını veya hizmet bedellerini ödeyemeyen yoksul insanlar, özellikle de aileler, evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca ev arayan insanlar uygun fiyatlı ev bulmakta daha da zorlanabilirler." dedi.

"Yaklaşık 45 bin evsiz sürekli olarak sokakta uyuyor"

AA'nın haberine göre, Almanya'da 300 binden fazla insanın bir evi olmadan yaşadığını bunun da kabaca Münster veya Karlsruhe gibi büyük bir şehrin nüfusuna eşit olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Yaklaşık 180 bin kişi, geceyi evsizlere yönelik barınaklarda geçiriyor ve yaklaşık 45 bin evsiz sürekli olarak sokakta uyuyor." diye konuştu.

"İmkanlarımızı kullanmalıyız"

Steinmeier sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Artan konut maliyetleri nedeniyle ödeme güçlüğüne düşenlerin evlerini kaybetmemeleri ve sokakta kalmamaları için tüm imkanlarımızı kullanmalıyız."