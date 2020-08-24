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    Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye gelecek

    Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi.
    • AA
    • 24.08.2020 - 13:33
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    Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye gelecek

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.

    DOĞU AKDENİZ MASADA OLACAK

    Açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

    Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye ye gelecek #1

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