Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye gelecek

Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.

DOĞU AKDENİZ MASADA OLACAK

Açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.