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    Almanya Dışişleri Sözcüsü: Türkler suçlu, Yunanlar masum

    Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gerginliği tırmandırıcı hareketlerini görmeyen Avrupa suçu Türkiye'ye attı. "Yunan hava sahasının Türkiye tarafından ihlali endişe verici" ifadeleri kullanıldı
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 18:38
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    Almanya Dışişleri Sözcüsü: Türkler suçlu, Yunanlar masum

    Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklı mücadelesi hız kaybetmeden sürerken Almanya'dan skandal açıklama geldi.

    Yunanistan'ın Adalar'daki silahlanma çalışmalarını görmeyen Avrupa her zaman olduğu gibi yanlı politikalarını sürdürmeye devam ediyor.

    Adalar ve Doğu Akdeniz’deki sorunları görüşmek üzere Fransız, ABD, Alman, İngiliz ve Türk heyetleri Berlin'de bir araya geldiler.

    Skandal açıklama geldi

    Görüşmeye ev sahipliği yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer'den toplantı sonrası mesnetsiz açıklamalar geldi.

    Christiane Wagner, "Son zamanlarda Türk hükümeti tarafından yapılan açıklamalar bölgede yapıcı bir diyalog ve istikrar için yararlı değil.

    "Yunan hava sahasının Türkiye tarafından ihlali endişe verici"

    Özellikle Yunan hava sahasının Türkiye tarafından ihlali endişe verici." dedi.

    Almanya Dışişleri Sözcüsü: Türkler suçlu, Yunanlar masum #1

    Almanya Dışişleri Sözcüsü: Türkler suçlu, Yunanlar masum #2


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