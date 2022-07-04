Almanya, doğalgaz sıkıntısı karşısında sıcak su sınırlamasını konuşuyor

Hamburg Senatörü Kerstan, sıcak suyun, günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebileceği ihtimalinden bahsetti. Kerstan, Alman vatandaşlarını uzun süreli banyo konusunda da uyardı.

Almanya, Rusya'dan kıtaya doğalgaz arzının azalamasının ardından, kış mevsimine ilişkin hesaplamalarına şimdiden başladı.

Kıta ülkeleri, soğuk kış günleri için gaz depolamayı tartışıyor.

Özel hanelere sıcak su sınırlaması ihtimali

Böyle bir dönemde Almanya'da Hamburg Eyalet Çevre Senatörü Jens Kerstan, doğalgaz sıkıntısının baş göstermesi durumunda özel haneler için sıcak su sınırlaması getirilebileceğini söyledi.

Welt gazetesine açıklamada bulunan Kerstan, "Acil doğalgaz sıkıntısında sıcak su, yalnızca günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebilir." dedi.

"Çok daha kötü bir krizdeyiz"

Hanelerdeki maksimum oda sıcaklığında da genel bir azalma düşünülebileceğini dile getiren Kerstan, doğalgaz kıtlığı durumunda Hamburg'da ticari veya özel müşteriler arasında ayrım yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

"Çoğu insanın düşündüğünden çok daha kötü bir krizdeyiz." diyen Kerstan, "Yaz aylarında fark etmesek bile baraka uzun zamandır yanıyor." ifadesini kullandı.

Alman vatandaşlarına banyo uyarısı

İnsanlardan uzun süreli banyo yapmamalarını isteyen aynı Alman yetkili, daha kısa duşların alınmasının ve enerji tasarruflu duş başlıklarının takılmasının gerektiğini vurguladı.

Senatör Kerstan, modern termostat kullanımına işaret ederek, ısıtıcıların daha iyi ayarlanması konusunda da uyardı.

Kış ayları için tasarruf çağrısı yaptı

Kerstan, "Şimdi ne kadar çok tasarruf edersek, kış aylarında durum o kadar iyi olacak çünkü depolama tankları doluyor." diye ekledi.

AA'nın aktardığına göre, Kerstan, Hamburg'da bir LNG terminalinin uygun olup olmadığı ve hangi konumda uygun olduğuna ilişkin çalışmalarının tamamlanarak bu ay sunulacağını aktardı.