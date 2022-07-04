Petrol
113.09
1.31%
Euro
17.6039
0.72%
Dolar
16.8307
0.45%
Altın
978.73
0.27%
Borsa
2455
0.46%
Bitcoin
332.391
3.16%
BTXN Coin
7.03
2.03%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Almanya, doğalgaz sıkıntısı karşısında sıcak su sınırlamasını konuşuyor

    Hamburg Senatörü Kerstan, sıcak suyun, günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebileceği ihtimalinden bahsetti. Kerstan, Alman vatandaşlarını uzun süreli banyo konusunda da uyardı.
    • 04.07.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 15:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya, doğalgaz sıkıntısı karşısında sıcak su sınırlamasını konuşuyor

    Almanya, Rusya'dan kıtaya doğalgaz arzının azalamasının ardından, kış mevsimine ilişkin hesaplamalarına şimdiden başladı.

    Kıta ülkeleri, soğuk kış günleri için gaz depolamayı tartışıyor.

    Özel hanelere sıcak su sınırlaması ihtimali

    Böyle bir dönemde Almanya'da Hamburg Eyalet Çevre Senatörü Jens Kerstan, doğalgaz sıkıntısının baş göstermesi durumunda özel haneler için sıcak su sınırlaması getirilebileceğini söyledi.

    Welt gazetesine açıklamada bulunan Kerstan, "Acil doğalgaz sıkıntısında sıcak su, yalnızca günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebilir." dedi.

    "Çok daha kötü bir krizdeyiz"

    Hanelerdeki maksimum oda sıcaklığında da genel bir azalma düşünülebileceğini dile getiren Kerstan, doğalgaz kıtlığı durumunda Hamburg'da ticari veya özel müşteriler arasında ayrım yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

    "Çoğu insanın düşündüğünden çok daha kötü bir krizdeyiz." diyen Kerstan, "Yaz aylarında fark etmesek bile baraka uzun zamandır yanıyor." ifadesini kullandı.

    Alman vatandaşlarına banyo uyarısı

    İnsanlardan uzun süreli banyo yapmamalarını isteyen aynı Alman yetkili, daha kısa duşların alınmasının ve enerji tasarruflu duş başlıklarının takılmasının gerektiğini vurguladı.

    Senatör Kerstan, modern termostat kullanımına işaret ederek, ısıtıcıların daha iyi ayarlanması konusunda da uyardı.

    Almanya, doğalgaz sıkıntısı karşısında sıcak su sınırlamasını konuşuyor #1

    Kış ayları için tasarruf çağrısı yaptı

    Kerstan, "Şimdi ne kadar çok tasarruf edersek, kış aylarında durum o kadar iyi olacak çünkü depolama tankları doluyor." diye ekledi.

    AA'nın aktardığına göre, Kerstan, Hamburg'da bir LNG terminalinin uygun olup olmadığı ve hangi konumda uygun olduğuna ilişkin çalışmalarının tamamlanarak bu ay sunulacağını aktardı.

    Almanya, doğalgaz sıkıntısı karşısında sıcak su sınırlamasını konuşuyor #2


    İlginizi Çekebilir

    İsveç ve Finlandiya'ya NATO uyarısı
    Gündem

    İsveç ve Finlandiya'ya NATO uyarısı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları...
    Yaşam

    Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları...

    Görüş Bildir