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    Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Rus ekonomisi çöküyor

    Habeck, zamanın Rusya'nın aleyhine işlediğini savundu. Alman Bakan, Rus ekonomisine ilişkin görüşünü paylaştı.
    • 03.06.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 10:30
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    Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Rus ekonomisi çöküyor

    Almanya, Rus enerjisine bağımlılığı sona erdirmenin yollarını arıyor.

    Ülkenin Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'ya bu alandaki bağımlılıklarını azaltmak için daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.

    Rus ekonomisini yorumladı

    Habeck, Batı tarafından uygulanan yaptırımların, "Rus savaş makinesine" ağır zarar vermeye devam ettiğini aktardı.

    Milletvekillerine hitap eden ve mart ayında Rusya'ya ihracatı yüzde 60 oranında azaltarak kendi üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren Habeck, "Rus ekonomisi çöküyor." dedi.

    "Rusya'nın aleyhine işliyor"

    Yaptırımlara katılan müttefik ülkeler arasında, Rusya'ya yapılan ihracatın önceki aylara göre yüzde 53 düştüğü, tarafsız veya Rus yanlısı ülkeler arasındaki düşüşün yüzde 45 olduğu kaydedildi.

    Reuters'ın haberine göre, Habeck, "Putin, para almaya devam ediyor ama zaman Rusya'nın aleyhine işliyor." ifadesini kullandı.

    "Hayati öneme sahip parçalara erişimi kaybettiler"

    Yaptırımların bir sonucu olarak, Moskova'nın savaşa girme kabiliyeti açısından hayati öneme sahip parçalara erişimini kaybettiğini belirten Alman Bakan, güvenlik güncellemelerinin eksikliği gibi faktörler nedeniyle uçakların yakında yere indirileceğini savundu.

    Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Rus ekonomisi çöküyor #1


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