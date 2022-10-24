Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın hazırladığı videoda insanlar Almanya'ya davet edilerek iş ve yüksek yaşam standartlarıyla birlikte vatandaşlık vaat edildi.

Personel yetersizliği Avrupa'nın en önemli gündemlerinden biri.

Pandemiden heme sonra havayolu sektöründe yaşanan krizle birlikte özellikle Almanya'da farklı ülkelerden dönemlik istihdam çalışmaları başlamıştı.

Ülkede yeni bir adım atılarak farklı meslek dallarında insanlar Almanya'ya davet edildi.

"Gelin Almanya'da yapın"

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın hazırladığı projede Bakan Robert Habeck kameranın karşısına geçerek "Make it in Germany/Almanya'da yapın" dedi.

"Yüksek yaşam standardı"

Hazırlanan videoda ülkesinde yeni fırsatlar doğduğunu söyleyen Habeck iyi iş ortamı ve yüksek yaşam standardı vaat ettiklerini söylüyor.

"Size ihtiyacımız var"

Habeck, meslek grubu fark etmeksizin yeni insanlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek net bir ifade ile "Size ihtiyacımız var" ifadelerini kullanıyor.

Birçok alanda Almanya'nın iş imkanına sahip olduğunu söyleyen Habeck, ülkesine gideceklere yüksek maaşlı bir işten çok daha fazlasını sunabileceklerini belirtiyor.

Videoda iş imkanlarının yanında eğitim imkanlarına da vurgu yapılıyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Size ihtiyacımız var VİDEO



"Vatandaşlık için mevcut imkanlar hızlandırılacak"

Bakan, çalışma izninin yanı sıra kalıcı vatandaşlık için de olumlu cümlelere yer veriyor.

Habeck, "Alman vatandaşlığını bulada kalıcı olarak yaşayıp çalışmak isteyenler için mevcut durumlar daha hızlı bir şekilde elde edilmesini mümkün kılmak istiyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Bakan videonun sonunda ise başvuru için yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler veriyor.