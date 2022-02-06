Almanya Ekonomi Bakanı Habeck'ten, Rus gazına bağımlılığımızı azaltmalıyız çağrısı

Ukrayna'nın doğusundaki duruma işaret eden Habeck, tedbirler almaları gerektiğini söyledi. Alman Bakan, "Bunu yapmazsak bir piyona dönüşürüz" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin gölgesinde Avrupa'da doğalgaz endişesi hakim.

Moskova'yı işgal girişimi karşısında "ağır yaptırımlarla" tehdit eden Avrupa Birliği, bununla birlikte Rusya tarafından doğalgaz kesintilerine maruz bırakılabileceğinden kaygı duyuyor.

ALMANYA'DA RUS GAZI TARTIŞMALARI

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Rus doğalgazına bağımlılıklarını azaltmaları gerektiğini söyledi.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre Habeck, gelecek kış bir dizi önlem almaya ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

"BUNU YAPMAZSAK PİYONA DÖNÜŞÜRÜZ"

Habeck, bunun için alternatif doğalgaz ithalatı kaynakları bulmaları ve kaynaklarını çeşitlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Alman Bakan, "Son haftalar ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışma Rusya’nın doğalgaz ihracatını Almanya’nın çıkarlarına karşı kullanacağı yönündeki endişelerimizi artırdı. Müzakere etmeliyiz ve kendimizi daha iyi biçimde garantiye almalıyız. Bunu yapmazsak bir piyona dönüşürüz." ifadelerini kullandı.

KUZEY AKIM 2 UYARISI

Kuzey Akım 2 projesine de değinen Habeck, söz konusu girişimin kendilerini Rus gazına daha çok bağımlı hale getireceğini belirtti.

Projeyle birlikte yılda 55 milyar metreküp Rus gazının, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşınması planlanıyor.

ABD İLE ALMANYA ANLAŞTI

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD ve Almanya geçen yıl 22 Haziran'da, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verilmesi konusunda anlaşmıştı.