Almanya ekonomisinin büyümesinde BioNTech'in payı

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech firması, Almanya'nın yıllık büyümesine yüzde 0,5 katkı sağladı.

Koronavirüs salgınının kahramanları virüse karşı aşı geliştiren bilim insanları ve sağlık çalışanları oldu.

Türkiye kendi yerli aşısını üretmesinin yanında Almanya'daki BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu aşılarla da gururlandı.

Türeci ve Şahin'in bu başarıları Alman ekonomisini de etkiledi.

BÜYÜMENİN 5'TE 1'İ BIONTECH'TEN

Alman basınında yer alan habere göre, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucuları arasında yer aldığı BioNTech firması, Almanya'nın yıllık büyümesinde önemli rol oynadı.

BioNTech firması, 2021'de yüzde 2,7 büyüyen Alman ekonomisine tek başında yüzde 0,5 oranında katkı verdi.

Böylece, ülkenin geçen yılki büyümesinin yaklaşık 5'te 1'lik kısmı BioNTech firmasının cirosundan kaynaklandı.

2 MİLYAR DOZDAN FAZLA AŞI TEDARİK EDİLDİ

Merkezi Almanya'nın Mainz şehrinde yer alan BioNTech'in Pfizer firması ile yaptığı ortaklık anlaşmasından kaynaklı lisans ve telif hakları ödemeleri Almanya'ya geliyor.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 150'nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

2021'DE 17 MİLYAR EURO CİRO YAPTI

BioNTech'in aşı satışlarından 2021'de 17 milyar euro kadar ciro sağladığı öngörülüyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2021 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2,7 arttığını açıklamıştı.