Almanya: Erdoğan bölgede önemli bir figür

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Türkiye'nin arabuluculuk girişimini değerlendirdi.

Hebestreit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrı hakkında açıklamada bulundu.

"Erdoğan etkili bir Cumhurbaşkanı"

Alman sözcü, Türkiye'nin, İsrail-Filistin çatışmasında muhtemel arabuluculuk rolüne ilişkin, Erdoğan'ın bölgede önemli bir figür ve etkili bir Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi:

Erdoğan-Scholz görüşmesini değerlendirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğüne anımsatan Hebestreit, şu ifadeleri kullandı:

Mümkün olan her yönde temaslar devam ediyor ve herkes yoğun şekilde çaba sarf ediyor.



Elbette Orta Doğu'da uzun yıllardır bildiğimiz bu durum, şu an mevcut gelişmelerle bir meydan okumadır. Ve bir yangını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz.