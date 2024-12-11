Almanya erken seçime gidiyor

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Almanya'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor...

Scholz'un Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve neoliberal Hür Demokratlar'dan (FDP) oluşan parçalı koalisyonu geçtiğimiz aylarda çökmesi sonrası büyük ölçüde durma noktasına geldi.

Çarşamba günü parlamentoya 16 Aralık'ta güvenoyu yapılması talebinde bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyonunun dağılmasının ardından gelecek yıl erken federal seçim yapılmasının yolunu açtı.

SEÇİMLER 23 ŞUBAT'TA

Scholz, muhalefetle seçimlerin 23 Şubat'ta yapılması konusunda anlaştı.

Scholz, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Demokrasilerde, gelecekteki siyasetin gidişatını seçmenler belirler" dedi.

Devamında ise şöyle konuştu:

Seçimde, önümüzde duran büyük sorulara nasıl cevap vereceğimize karar verecekler. Güçlü bir ülke olarak geleceğimize güçlü bir şekilde yatırım yapma konusunda kendimize güvenelim.

"HERKES ELEKTRİK MALİYETLERİNİN ARTMAYA DEVAM ETMEMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA UYARIYOR"

Scholz, parlamentoya güvenoyu yapılması için başvuruda bulunmasının ardından Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu, geciktirilemeyecek kadar önemli birkaç kararla ilgili" ifadesinde bulundu.

Scholz, son dönemde Volkswagen ve Ford'daki temsilcilerle yaptıkları toplantılara değinerek, her ikisinin de maliyetleri ciddi şekilde düşürmeyi planladığını bildirdi.

Açıklamalarının devamında Scholz, "Herkes elektrik maliyetlerinin artmaya devam etmemesi gerektiği konusunda uyarıyor" sözlerini sarf etti.

MUHALEFETTEKİ MUHAFAZAKARLAR ANKETLERDE ÖNDE

Geçtiğimiz hafta Fransa Başbakanı Michel Barnier, Avrupa'nın iki önemli gücünün de içinde bulunduğu alışılmadık düzeydeki siyasi istikrarsızlığı gözler önüne seren güven oylamasını kaybetti.

Öte yandan pazartesi günü yapılan bir ankete göre muhalefetteki muhafazakarlar federal seçimleri kazanma yolunda.

FDP ve yeni kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı, parlamentoya girmek için gereken %5 barajını aşsa da analistler, seçmenlerin bir zamanlar olduğu kadar sadık olmadıkları için hızla yön değiştirebileceklerini belirtiyor.