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    Almanya Futbol Federasyonu'ndan Schröder'e Rusya ambargosu

    Almanya Futbol Federasyonu (DFB) eski Başbakan Gerhard Schröder’in onursal üyeliğini iptal etti.
    • AA
    • 12.03.2022 - 02:27
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    Almanya Futbol Federasyonu'ndan Schröder'e Rusya ambargosu

    DFB tarafından yapılan açıklamada, Bonn’da düzenlenen 44. DFB Genel kurulunda delegelerin Schröder’in onursal üyeliğini hemen iptal edilmesine ilişkin karar aldığı belirtildi.

    RUS ŞİRKETLERİYLE BAĞINI KOPARMAYI REDDETTİ

    "Schröder artık DFB’nin onursal üyesi değil." ifadesi kullanılan açıklamada, DFB Başkan yardımcıları Rainer Koch ve Joachim Watzke'nin daha önce, Schröder’in Rus devlet şirketlerindeki görevlerinden veya DFB üyeliğinden ayrılmasını istediği, ancak Schröder’in bunların hiçbirini yerine getirmediği aktarıldı.

    Almanya Futbol Federasyonu ndan Schröder e Rusya ambargosu #1

    "DEĞERLERİMİZİ PAYLAŞAMAZ"

    Koch ve Watzke, yaptıkları ortak açıklamada, Ukrayna'ya yapılan yasadışı saldırının hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, kişisel çıkarları göz önünde bulundurarak savaşa açıkça mesafe koymayan ve ticari faaliyetlerinden gerekli sonuçları çıkarmayan herkesin futbolun ve Alman Futbol Federasyonunun değerlerini paylaşamayacağı ifade edildi.

    Almanya Futbol Federasyonu ndan Schröder e Rusya ambargosu #2

    "SCHRÖDER, BARIŞA DESTEK VERMELİ"

    İnsanlar arası uzlaşma için çaba sarf etmeyen ve her türlü şiddeti reddetmeyen Gerhard Schröder’in federasyonun onursal üyesi olmayacağı belirtilen açıklamada, "Fahri üyeliği iptal edildikten sonra da eski Şansölye Gerhard Schröder'den etkisini kullanmasını ve Ukrayna'da barışı desteklemek için elinden geleni yapmasını bekliyoruz." çağrısında bulunuldu.

    2005’te DFB onursal üyeliği verilen Schröder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasına mesafe koymaması ve Rusya'ya ait doğal gaz şirketlerindeki görevlerini bırakmayı reddetmesi nedeniyle Almanya'da eleştiriliyor.


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