Almanya: Gazze'de yaşanan acıları insani olarak tarif etmek zor

DHA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Lüksemburg'a gitti.

Burada toplantı öncesi konuşan Baerbock, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Baerbock, ortak bir Avrupa dış politika yaklaşımının önemini vurgulayarak, Orta Doğu konusunda da ortak bir tutum içinde olunması gerektiğini belirtti.

"BU ACIYI İNSANİ OLARAK İFADE ETMEK ZOR"

Gazze'de birçok esirin kaçırıldığını aktaran Baerbock, Gazze'deki halkın acılarını insani olarak ifade etmenin zor olduğunu kaydetti.

Baerbock ayrıca tüm esirlerin serbest bırakılabilmesi ve 2 milyon Filistinlinin yeniden onurlu bir yaşam sürebilmesi için acilen ateşkese dönülmesi gerektiğini de bildirdi.