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    Almanya Genelkurmay Başkanı: Çok az mühimmatımız var

    Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ebehard Zorn, ordunun stoklarında çok az mühimmatın bulunduğunu ve mühimmat depolarını yeniden doldurmak için 20 milyar euroya ihtiyaç duyduklarını bildirdi.
    • 16.05.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:09
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    Almanya Genelkurmay Başkanı: Çok az mühimmatımız var

    Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ebehard Zorn, Bild gazetesine bir röportaj verdi.

    Zorn, Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfons Mais’in yaklaşık 3 ay önce "Kara Kuvvetleri az çok çıplak ayakta duruyor." şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine Alman ordusunun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Mühimmat depolarımızı doldurmak için 20 milyar euroya ihtiyacımız var"

    General Mais’in birkaç yılda biriktirilen eksiklikleri kısa şekilde özetlediğini belirten Zorn, “Bir örnek şudur: Çok az mühimmatımız var, bu konuda katı tasarruf edildi. Şimdi sadece mühimmat depolarımızı doldurmak için yaklaşık 20 milyar euroya ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

    Zorn, geçmişte mühimmat ve yedek parçadan tasarruf ederek başka projelerinin finansmanının sağlandığını kaydetti.

    Alman ordusunda Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi eğitim açığının da olduğuna dikkati çeken Zorn, "Kovid-19 krizinde 2 yıl boyunca salgında yardımda bulunduk. Herkes bunu olağanüstü buldu ancak bu, özellikle kara kuvvetlerinde NATO yükümlülüklerinin dışında kalanlara sınırlı ölçüde eğitim verebilmemize yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

    Almanya Genelkurmay Başkanı: Çok az mühimmatımız var #1

    "Açığı kapatmak 1,5 yıl alacak"

    Zorn, bunun askerlerin taktik iş birliği konusunda yeterince eğitim alamadığı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu açığı kapatmak 1,5 yıl alacak." dedi.

    AA'nın aktardığına göre Alman ordusuna 100 milyar avroluk bir paket sağlanmasının planlandığının hatırlatılması üzerine Zorn, “Evet ancak bu miktar, tesadüfen ortaya çıkmadı. Seçimden sonra Alman ordusunun önemli NATO gereksinimlerini karşılamak için yatırım ve modernize ihtiyacını hesapladık. Bunun sonucu 100 milyar euro oldu.” ifadelerini kullandı.

    Almanya Genelkurmay Başkanı: Çok az mühimmatımız var #2


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