Euro
15.43
0.43%
Dolar
13.59
0.00%
Altın
812.82
-0.63%
Borsa
2040
1.92%
Bitcoin
598.703
4.14%
BTXN Coin
37.52
0.34%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Almanya: Gerilimi azaltmanın sorumluluğu Rusya'da

    Savaş çıkabileceği endişelerine değinen Dışişleri Bakanı Baerbock, tansiyonu düşürmede Moskova'nın rolüne işaret etti. Baerbock, "Askerleri geri çekmek, Moskova'daki hükümete bağlı" dedi.
    • AA
    • 15.02.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 11:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya: Gerilimi azaltmanın sorumluluğu Rusya'da

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi.

    Baerbock, İspanya'nın başkenti Madrid'e gitmeden önce yaptığı açıklamada, krize barışçıl bir çözüm için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

    "SORUMLULUK AÇIKÇA RUSYA'DA"

    Baerbock, "Biz Avrupa Birliği (AB) ve NATO olarak Ukrayna'nın arkasındayız ve gerilimi azaltmanın sorumluluğunu açıkça Rusya'da gördüğümüze şüphe yok. Askerleri geri çekmek ve bu konuda tam şeffaflık sağlamak Moskova'daki hükümete bağlı. Bu en azından Rusya'nın da taraf olduğu AGİT ilkelerinin bir gereğidir." dedi.

    "DURUM SON DERECE TEHLİKELİ"

    Rus birliklerinin Ukrayna sınırına konuşlandırılması nedeniyle bütün bir ülkenin ve nüfusunun kaderinin tehlikede olduğunu savunan Baerbock, "Durum son derece tehlikeli ve her an tırmanabilir. Biz Avrupa'da böyle bir şeyin ne kadar çabuk olabileceğini çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

    Almanya: Gerilimi azaltmanın sorumluluğu Rusya da #1

    "UNUTULMAMASI GEREKEN BİR VARLIK"

    Alman Dışişleri Bakanı, başarıların ve temel özgürlüklerin yanı sıra ekonomik fırsatlar ve refahın da dayandığı Avrupa barış düzeninin onlarca yıllık sıkı çalışmayla inşa edildiğine dikkati çekerek, şu şekilde konuştu:

    "Bunu sürekli olarak geliştirdik. Bu asla kaybolmaması veya unutulmaması gereken bir varlıktır. Bu son derece tehlikeli krizde, kıtanın kuzeyinde olduğu kadar güneyinde de doğusunda olduğu kadar batısında da hepimizin tüm tutarlılık ve kararlılıkla bunun arkasında durduğumuzu göstermek daha da önemlidir."


    İlginizi Çekebilir

    Kaynamış süte kuru incir atıp içmenin süper ötesi faydaları
    Sağlık

    Kaynamış süte kuru incir atıp içmenin süper ötesi faydaları

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    BAE, Türk bayraklarıyla donatıldı
    Dünya

    BAE, Türk bayraklarıyla donatıldı

    Görüş Bildir