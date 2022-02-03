Almanya: Göçmenlerin ölümü aydınlatılmalı

Berlin yönetimi, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin durumunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybeden 19 düzensiz göçmen, dünyada geniş yankı uyandırdı.

Birleşmiş Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yunanistan sınırında kıyafetleri alınarak geri itilen düzensiz göçmenlerin donarak ölümüne ilişkin acil soruşturma çağrısı yapmıştı.

ALMANYA'DAN "OLAY AYDINLATILSIN" ÇAĞRISI

Bir açıklama da Almanya'dan geldi. Alman hükümeti, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman hükümetinin Yunanistan-Türkiye sınırındaki ölüm haberlerinin, Alman hükümeti tarafından endişeyle not edildiği belirtildi.

"AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI ÖNEMLİ"

Açıklamada, "Olayın ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Prensip olarak, her türlü sınır korumanın her koşulda insani standartları karşılaması ve uluslararası ve Avrupa hukukunun geçerli hükümlerine uygun olmasının merkezi öneme sahip olduğu kaydedildi.

GÖÇMENLERİN ÖLÜMÜ

Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ekipler aynı bölgede bugün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.