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    Almanya havaalanında çalıştırmak için Türk işçi alacak

    Almanya havaalanında çalıştırmak için Türk işçi alacak

    Almanya'da koronavirüs sonrası havaalanlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle 3 bin Türk işçi almaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2022 - 10:48
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    Avrupa'da en çok Türk gurbetçinin yaşadığı ülke olan Almanya istihdamdaki açığını yine Türkiye ile kapatmaya hazırlanıyor.

    Koronavirüs sürecinin atlatılması ile havayolu ulaşımında yaşanan yoğunluk ve çalışan eksikliği, havaalanlarında kaosa neden oldu.

    Bild'in haberine göre Almanya İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

    3 bin Türk işçi alınacak

    Bu kapsamda bir araya gelen bakanlar, ülke genelinde havaalanlarındaki 2-3 bin kişilik personel açığını Türk işçilerle kapatma kararı aldı.

    Yapılan planlamaya göre temmuz ayından itibaren havaalanlarında istihdam edilecek işçiler için geçici statü uygulanacak.

    Alınacak işçilerin sosyal hakları ve konaklama imkanları da Alman hükümeti tarafından karşılanacak.

    Almanya havaalanında çalıştırmak için Türk işçi alacak #1

    Makul bir konaklama sağlanacak

    Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, "Federal hükümet, acilen ihtiyaç duyulan personelin yurtdışından geçici iş için Almanya'ya girmesine izin vermeyi planlıyor." diye konuştu.

    Her türlü sosyal ayrımcılık ve sömürüyü önlemek istediklerini söyleyen Heil, "İşverenler toplu ücret ödemeli ve sınırlı bir süre için makul bir konaklama sağlamalıdır.” dedi.

    Almanya havaalanında çalıştırmak için Türk işçi alacak #2


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