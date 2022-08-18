Almanya için kritik öneme sahip nehirler kuruyor

Suların çekilmekte olduğu nehirler, büyük tonajlı gemilerin geçişi için tehdit oluşturuyor. Dar boğaza giren tedarik zincirinin, içinden çıkılmaz bir hal alacağı endişesi, ülkeyi kaplamış durumda.

Sıcaklık artışı ve buna bağlı yaşanan kuraklık, Avrupa'yı olumsuz etkiliyor.

Almanya, kuraklık nedeniyle suların çekilmesinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Büyük tonajlı yük gemilerinde aksamalar yaşanıyor

Avrupa'nın en büyük ekonomisinin can damarı olan nehirlerdeki su seviyesinde rekor düşüşler kaydedildi.

Bu nedenle büyük tonajlı yük gemilerindeki aksamalar, ekonomi çevrelerinde endişe yaratıyor.

Ren, kuraklıktan en çok etkilenen su yollarından biri

Ülkenin en uzun nehri olan ve aynı zamanda ekonomi için en önemli ticaret yollarından biri olan Ren Nehri, kuraklıktan en çok etkilenen su yollarından biri.

Koronavirüs salgını ve Avrupa'da süren Rusya-Ukrayna savaşıyla dar boğaza giren tedarik zincirinin, Avrupa'da baş gösteren kuraklık sonucu nehir seviyelerindeki düşüşlerle bozulmaya devam edeceğinden kaygı duyuluyor.

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Taşımacılık maliyetleri arttı

Su seviyesinin düşmesiyle Ren Nehri'nde bazı feribot seferleri iptal edildi. Ağır tonajlı kargo gemilerinin yükleri azaltılırken, bu da taşımacılık maliyetlerini yükseltti.

Vahşi yaşam için de sorun

Ren Nehri'nin giderek kuruyan nehir yatağı, yalnızca nakliye için değil, vahşi yaşam için de sorun yaratıyor.

Uzmanlar yılan balığı, alabalık ve çipura yavrularının inziva alanlarından yoksun hale geldiğini, kuşların da bu durumdan ötürü acı çektiğini belirtiyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan türler

Hessen Balıkçılar Derneği'nden Karl Schwebel, balık yavrularının saklanabileceği kaya dipleri ve ağaç köklerinin açığa çıkması nedeniyle bazı yılan balığı türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, sığ sular nedeniyle balıkların avcılar için kolay hedef durumuna geldiğini ifade etti.

Dünyanın en işlek su yollarından biri

AA'nın haberine göre, Ren Nehri, "dünyanın en işlek su yollarından biri" olarak biliniyor.

Almanya'da büyük nehirler ve kanallar olmak üzere yaklaşık 7 bin 350 kilometre federal su yolu bulunuyor.

Avrupa'daki nehirlerde hareket halindeki gemi sayısı

Federal Alman İç Deniz Taşımacılığı Birliği verilerine göre, Almanya'da kayıtlı yaklaşık 2 bin gemi ile yaklaşık 10 bin kargo gemisi, Avrupa'daki nehirlerde hareket halinde bulunuyor.