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    Almanya, İran’daki vatandaşlarına seslendi: Ülkeyi terk edin

    Ülkenin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'da yabancı uyruklulara yönelik keyfi tutuklamaların yapıldığı belirtildi.
    • 03.11.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 16:01
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    Almanya, İran’daki vatandaşlarına seslendi: Ülkeyi terk edin

    Berlin yönetimi, İran'da devam eden Mahsa Emini protestoları nedeniyle alarm durumuna geçti.

    Alman hükümeti, İran’daki gösteriler sebebiyle vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı.

    İran'daki Alman vatandaşlarına çağrı

    Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran’a yönelik seyahat uyarısında bulunuldu. Alman vatandaşlarından ülkeden ayrılmaları istendi.

    Açıklamada, "Alman vatandaşları için keyfi gözaltına alınma, sorguya çekilme ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılmaya ilişkin somut tehlike vardır." ifadesi kullanıldı.

    "Keyfi tutuklamalar yapılıyor"

    Ülkedeki durumun, özellikle Alman vatandaşlığının yanında İran vatandaşlığına sahip olanlar için tehlike arz ettiği uyarısında bulunulan açıklamada, son dönemde İran’da yabancı uyruklulara yönelik keyfi tutuklamaların yapıldığı kaydedildi.

    Mahsa Emini protestoları

    Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

    Almanya, İran’daki vatandaşlarına seslendi: Ülkeyi terk edin #1

    AA'nın haberine göre, Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

    Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.


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