Almanya işsizlik oranı 2 milyon 510 bine yükseldi

Almanya'da işsizlik sayısının düşmesi beklenirken, işsiz sayısı 14 bin artarak 2 milyon 510 bine yükseldi.

Almanya'da her geçen gün artan işsizlik oranlarının eylül ayı verileri açıklandı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, eylülde geçen aya kıyasla 14 bin artarak 2 milyon 510 bine yükseldi.

Ülke genelinde işsizlik arttı

Ülke genelinde haziran ayında işsiz oranın 6 bin azalması beklenirken artış kaydedildi.

Artan işsizliğin sebebi olarak, Ukrayna’dan gelen göçmenlerin iş gücü piyasasına katılımının devam etmesi üzerinde duruldu.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da eylülde yüzde 5,5 olarak sabit kaldı.

"İşgücü piyasası genel olarak istikrarlı kalıyor"

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işsizlik ve personel azlığının sonbahardaki toparlanmanın başlangıcında düştüğünü belirterek, "Artan fiyatlara ve enerji kıtlığına ilişkin endişelere rağmen işgücü piyasası genel olarak istikrarlı kalıyor." ifadesini kullandı.

Çalışan sayısı 6 bin azalarak 45,4 milyona indi

AA'nın haberine göre, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ise ülkede Ağustos 2022’de çalışan sayısı 6 bin azalarak 45,4 milyona indi.