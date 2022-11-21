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    Almanya: İstanbul saldırısında PKK emarelerini ciddiye alıyoruz

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, "Türkiye ile dayanışma içindeyiz" dedi. Alman yetkili, sınır ötesi harekatlara da değindi.
    • 21.11.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 16:50
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    Almanya: İstanbul saldırısında PKK emarelerini ciddiye alıyoruz

    Almanya'dan, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklama, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger'dan geldi.

    Burger, saldırıda terör örgütü PKK’nın sorumlu olduğuna ilişkin emareleri ciddiye aldıklarını söyledi.

    Berlin'den Türkiye'nin operasyonlarına değerlendirme

    Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Burger, Türkiye’nin Suriye'ye ve Irak’ın kuzeyine düzenlediği operasyonu değerlendirdi.

    Türkiye'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki çeşitli noktalara yoğun hava ve topçu harekatı yaptığına dair haberleri gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

    "PKK'nın sorumluluğuna ilişkin emareleri çok ciddiye alıyoruz"

    "İstanbul’daki korkunç terör saldırısından sonra Alman hükümetinin, Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlıyorsunuzdur. Biz, PKK'nın veya Türkiye'de onunla bağlantılı grupların sorumluluğuna ilişkin mevcut emareleri de çok ciddiye alıyoruz."

    Almanya: İstanbul saldırısında PKK emarelerini ciddiye alıyoruz #1

    "Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanıyor"

    AA'nın haberine göre, Burger, PKK’nın Avrupa Birliği’nde (AB) terör organizasyonu olarak listelendiğini aktararak, Türkiye’nin eylemlerinde meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade ettiğini söyledi.

    "Türkiye'yi orantılı hareket etme ve bu bağlamda uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." diyen Burger, gergin olan durumu daha da artıracak bir şey yapılmasından kaçınılmasını istedi.


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