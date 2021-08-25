Almanya, Kabil'deki tahliye operasyonunu sonlandıracak iddiası

Alman basınına göre, tahliyeler hafta sonunun ardından devam etmeyecek. Karara gerekçe olarak ABD'nin çekilmesi ve güvenlik riski gösterildi.

Taliban'ın tahliyeler için son tarihin 31 Ağustos olduğunu açıklamasının ardından Almanya ile ilgili yeni iddia gündeme geldi.

Almanya'nın, Kabil'deki kendi vatandaşlarına ve yerel çalışanlarına yönelik tahliye operasyonunu bu hafta sonunda sonlandıracağı öne sürüldü.

TAHLİYELER HAFTA SONU SONLANDIRILACAK İDDİASI

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü tahliye operasyonu, cumartesi ya da pazar günü sonlandırılacak.

GEREKÇE GÜVENLİK RİSKİ

Haberlerde operasyonun sonlandırılmasına gerekçe olarak, ABD'nin 31 Ağustos öncesinde kendi askeri birlik ve teçhizatlarını çekmeye başlayacak olması ve ardından oluşacak güvenlik riski gösterildi.

Savunma Bakanlığı sözcüsünün de çıkan haberleri yalanlamaktan kaçındığı bildirildi.

ALMAN HÜKÜMETİNE SUÇLAMA

Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Afgan Yerel Personel için Yardım Ağı Derneği Başkanı Marcus Grotian, dün yaptığı açıklamada, Alman hükümetini "kasıtlı şekilde yerel personeli Afganistan'da bırakmak ve yardım etmemekle" suçlamıştı

"BÜYÜK ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUZ"

"Hükümetteki partilerin ve politikacıların, (Afgan yerel personele ilişkin) uyarıları yok saymaları, işaretleri ve çözüm olanaklarını görmezden gelmeleri ve sorumluluğu başkalarına atmalarını büyük şaşkınlıkla karşılıyoruz." diye konuşmuştu.