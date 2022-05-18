Almanya kasabası, kedilerin dışarı çıkmasını yasakladı

Walldorf kasabası yetkilileri, tepeli tarla kuşlarını korumak için adım attı. Karar, evcil hayvan sahiplerini sıkıntıya düşürdü.

Almanya'da eşine az rastlanır bir karar alındı.

Ülkenin güneybatısındaki Walldorf kasabasında alınan karar, kedileri yakından ilgilendiriyor.

Tepeli tarla kuşları, kedilerden korunacak

Walldorf yetkilileri, nadir görülen tepeli tarla kuşunu üreme mevsimi boyunca korumak için kedi sahiplerinden kedilerini ağustos sonuna kadar evde tutmalarını istedi.

Tepeli tarla kuşları, yuvalarını yerde yaptığı için kediler için kolay av haline geliyor.

Evcil hayvan sahipleri sıkıntıda

Kasabanın güney kesimindeki tüm kediler için geçerli olan ve 3 yıl boyunca tekrarlanacak kararın evcil hayvan sahiplerini sıkıntıya soktuğu ifade ediliyor.

AA'nın aktardığına göre, yerel hayvan koruma derneği başkanının, karara itiraz etmek için yasal adımlar atmayı planladığı belirtildi.