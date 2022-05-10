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    Almanya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı

    Almanya Başbakanı Annalena Baerbock'in yaptığı açıklamaya göre, Almanya’nın Kiev Büyükelçiliği sınırlı bir şekilde yeniden açılacak.
    • 10.05.2022 - 22:25
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    Almanya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Ukrayna’yı ziyaret etti.

    Baerbock burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

    Büyükelçilik sınırlı kapasitede yeniden açılacak

    Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya’nın Kiev Büyükelçiliği’ni sınırlı kapasite ile yeniden açacağını duyurarak, Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen'in görevine devam edeceğini aktardı.

    Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi kendini aldatmaya kurban gittiğini aktararak, “Avrupa'daki özgürlük ve insanlık değerlerimizin bizi yozlaşmış ve zayıf kıldığına inanıyordu. Ukraynalılar gerçekte bunun tersi olduğunu kanıtladılar. Özgürlük isteğiniz sizi güçlü kılar” dedi.

    Almanya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı #1

    "Bir dönüm noktası"

    Baerbock ayrıca, “Bu nedenle mücadeleniz, liberal demokrasi ile otokratik rejimler arasındaki dünya ihtilafında bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı.

    İHA'nın haberine göre, Alman heyetinden bir kaynak ise, Baerbock'un Zelenskiy ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile açık ve dostane bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşme, askeri alanda Ukrayna'ya yardım ve yeniden yapılanma ile Ukrayna'dan ihtiyaç duyulan küresel gıda ihracatının ablukasının nasıl çözüleceğine odaklandı" dedi.

    Almanya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı #2


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