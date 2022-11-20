Almanya, kış aylarında elektrik kesintisi ihtimalini hatırlattı

Tedarik zincirlerinde aksamaların yaşanabileceği belirtildi. Elektrik şebekelerindeki kesintilere karşı bazı bölgelerin yeterince hazırlıklı olmadığı kaydedildi.

Avrupa'da kış mevsiminde yaşanabilecek elektrik kesintileri konusunda peş peşe uyarılar yapılıyor.

Son uyarının adresi Almanya oldu. Kış aylarında bölgesel ve geçici elektrik kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi.

Almanya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Ralph Tiesler, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, koronavirüs veya Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması gibi son yıllardaki gelişmelerin kimsenin beklemediği krizlere hazırlıklı olunması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Elektrik kesintisi uyarısı

Gelecek yıllarda iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle karşı karşıya kalınacağının da görüldüğünü ifade eden Tiesler, Almanya’da sivil korumanın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tiesler, Almanya’nın komşu ülkelerinde savaş olması durumunda bundan ülkesinin doğrudan etkileneceğini belirterek, mevcut durumda elektrik kesintilerinin yaşanması tehlikesinin görüldüğünü kaydetti.

"Hazırlıklı olmamız lazım"

Bu bağlamda tedarik zincirlerinde kesintilerin yaşanabileceğini, kritik altyapılara ve devlet kurumları ile şirketlere siber saldırılar düzenlenebileceğini de aktaran Tiesler, “Bunlara karşı daha iyi hazırlıklı olmamız lazım.” dedi.

Tiesler, kış aylarında elektrik kesintilerinin beklenilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bununla bölgesel ve geçici elektrik kesintilerini kastediyorum.” şeklinde konuştu.

Ocak ve şubat aylarına dikkati çekti

Bunun sebebinin sadece enerji kıtlığı olmayacağını aktaran Tiesler, enerji şebekelerini işleten şirketlerin elektrik ağlarını koruma ve enerji tedarikini tehlikeye atmama gayesiyle söz konusu ağları geçici kapatabileceklerini kaydetti.

AA'nın aktardığına göre, Tiesler, “Bunun riski ocak ve şubat aylarından itibaren artıyor. Bu nedenle yer yer belirli süre elektrik kesintileri yaşanabileceğini varsayıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlık durumu istenilen seviyede olmayan bölgeler var

Bazı bölgelerdeki yerel yönetimlerin buna hazırlıklı olduklarını aktaran Tiesler, "Diğerleri çok daha kötü durumda, yeterince hazırlıklı değiller.” dedi.

Tiesler, yerel yönetimler seviyesindeki kriz masalarında iyileştirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak, buralarda acil durumların üstesinden gelinmesi için yetirince uzman personelin bulunmamasından şikayet etti.