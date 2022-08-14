Almanya, kış öncesi gaz kullanımını yüzde 20 azaltmak istiyor

Soğuk havalarda enerji sorunu yaşamak isteyen Almanya, gaz tüketimini önemli ölçüde kısmayı tartışıyor.

Almanya, 2024 yazına kadar Rusya'dan satın aldığı doğalgazdan kurtulmak istiyor.

Moskova'yı enerji ihracatını "silah" olarak kullanmakla suçlayan Berlin yönetimi, Gazprom'un teknik sorunları gerekçe göstererek haziran ortasında Kuzey Akım 1 boru hattındaki arzı kısmasının enerji krizini tetikleyeceğinden endişe duyuyor.

Yüzde 20'lik kesinti gündemde

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bu kış gaz kıtlığı yaşanmaması için gaz kullanımının yüzde 20 oranında azaltılması gündemde.

Federal Ağ Ajansı (BNA) Başkanı Klaus Müller, ülkesinin kış mevsiminde enerjide "felce uğraması" halinde, gaz arzını karneyle paylaştırmaktan sorumlu olacak.

"Hedefimize ulaşamazsak..."

Müller, "Hedefimize (yüzde 20 gaz tasarrufu) ulaşamazsak, o zaman yeterli gaza sahip olamama konusunda ciddi bir risk var demektir." dedi.

Financial Times'a konuşan Müller, Rusya'dan gelen eksik hacimleri telafi etmek için diğer kaynaklardan yaklaşık 10 gigawatt ekstra gaz tedarikine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

"Üretimin bir kısmı Almanya'dan uzaklaşabilir"

Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerinden gaz ithalatına da bel bağlamak zorunda kalacağını anlatan Müller, Rusya'ya bağımlılığı sona erdirmenin uzun vadeli maliyetinin, işletmeler için “çok yüksek gaz fiyatı” şeklinde sonuçlanabileceğini kaydetti.

Aynı yetkili, "Gaz çok pahalı hale geldiği için üretimin bir kısmı Almanya'dan uzaklaşabilir." diye ekledi.