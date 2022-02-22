Almanya, Kuzey Akım 2 projesinde süreci durdurdu

Başbakan Scholz, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki eylemlerine karşılık vermek üzere attıkları adımı açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini tanımasının ardından Almanya, Kuzey Akım 2 projesinde sertifikasyon sürecini durdurma kararı aldı.

Başbakan Olaf Scholz, yaptığı açıklamada, doğalgaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için adımlar attıklarını söyledi. Bu kapsamda projenin sertifikasyon süreci askıya alındı.

ALMANYA'DAN RUSYA'YA YANIT

Berlin'de gazetecilere demeç veren Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak böyle bir adım attıklarını kaydetti.

Scholz'un açıklaması, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile Berlin'deki görüşmesinin ardından geldi.

"SERTİFİKA OLMADAN KUZEY AKIM 2 ÇALIŞAMAZ"

Scholz, "Bu kulağa teknik gelebilir, ancak boru hattının sertifikasyonu olmaması için gerekli idari adımdır. Bu sertifika olmadan Kuzey Akım 2 çalışmaya başlayamaz." dedi.

Söz konusu boru hattı projesinin inşaatı tamamlandı. Ancak gazın aktarılması için projenin Alman makamlarından düzenleyici sertifika alması gerekiyordu.

"PUTİN BM ŞARTI'NI ÇİĞNİYOR"

Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması gibi eylemlerin sonuçsuz kalmaması gerektiğini vurgulayan Scholz, "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin, Birleşmiş Milletler Şartı'nı da çiğniyor." dedi.

AB'nin gün içerisinde ilk "yaptırımlar dizisine" karar vereceğini belirten Scholz, "Bu aynı zamanda Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı için de geçerlidir. Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumuna, Rus-Alman Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının onay sürecinin bir sonraki değerlendirmeye kadar durdurulması talimatını verdim." diye konuştu.

"HER ŞEYİ YENİDEN DEĞERLENDİRME ZAMANI"

Söz konusu kararı Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile görüştüğüne işaret eden Scholz, "Şimdi her şeyi yeniden değerlendirme zamanı." dedi.

Scholz, bir soru üzerine Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevk etmeyeceğini tekrarlayarak Ukrayna'ya var olan ekonomik desteği sürdüreceklerini kaydetti.

"ZELENSKİY BÜYÜK BİR SAYGIYI HAK EDİYOR"

Olaf Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın provokasyonuna gelmediği için de büyük bir saygıyı hak ettiğini belirtti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de Rusya'nın kararının BM Şartı'nın açık ihlali olduğunu belirterek, "Kırmızı çizgi aşıldı." dedi.

4'LÜ FORMAT VURGUSU

Almanya Başbakanı Scholz ayrıca, diplomasiyi diri tutmak için Rusya, Ukrayna ve Fransa ile 4'lü Normandiya formatındaki müzakerelere devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları 8 Eylül'de başlamış ve halen devam ediyordu.

PROJE SONRASINDA UKRAYNA'NIN DURUMU

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

İnşaatı defalarca ertelenen Kuzey Akım 2 projesine hem AB hem de ABD'den itirazlar geldiği biliniyor. Ukrayna, mevcut durumda geçiş ülkesi olarak önemli bir konuma sahipken, Kuzey Akım 2 ile bu ülkenin devre dışı kalacağı belirtiliyor.

ABD ve Almanya geçen yıl 22 Haziran'da, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verilmesi konusunda anlaşmıştı.

TRANSİT GELİRLER KAYBEDİLECEK

Kuzey Akım 2, Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin kaybedileceği anlamına geliyor.

Proje, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB'ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.