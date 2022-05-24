Almanya, maymun çiçeğine karşı aşı sipariş etti

Sağlık Bakanı Lauterbach, enfeksiyonların daha geniş alana yayılma ihtimaline dikkati çekti. Aynı yetkili, "Olası aşılamalara hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

Avrupa kıtası, maymun çiçeği karşısında alarm seviyesini yükseltti.

Bu kapsamda Almanya, vakalara karşı önlem amacıyla aşı siparişinde bulundu.

40 bin doz talebi

Ülkede maymun çiçeği virüsü kaynaklı salgının şiddetlenmesi ihtimaline hazırlık çerçevesinde, Danimarka merkezli biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic'ten 40 bin doz talep edildi.

Bremen kentinde Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, enfekte olanlar için önerilen 21 günlük izolasyon süresi gibi tedbirlerin, salgını kontrol altına alma noktasında "şimdilik" yeterli olacağını söyledi.

"Enfeksiyonlar daha da yayılırsa..."

Enfekte olanların temaslılarını aşılama stratejisine işaret eden Lauterbach, "Enfeksiyonlar daha da yayılırsa, bu noktada henüz tavsiye edilmeyen ancak gerekli olabilecek olası aşılamalara hazırlıklı olmamız gerekecek." dedi.

"Yeni bir salgının başlangıcına işaret etmiyor"

Maymun çiçeği salgınının kontrol altına alınabileceğini ifade eden Lauterbach, yeni bir salgının başlangıcına işaret etmediğini kaydetti.

Reuters'ın haberine göre, Lauterbach ayrıca, erken müdahalenin, patojenin topluluklarda "sağlam bir şekilde yerleşmesini önleyebileceğini" sözlerine ekledi.

Şirketin açıklaması

Bavarian Nordic, geçen hafta yaptığı açıklamada, maymun çiçeği vakalarına yanıt olarak Imvanex'i tedarik etmek için bir Avrupa ülkesiyle sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

Ancak söz konusu ülkeyle ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

21 günlük karantina çağrısı

Öte yandan Lauterbach, maymun çiçeği virüsü tespit edilenler ile temaslılara en az 21 günlük karantina uygulanmasını istedi.

Bu tür vakaların geçmişte de ortaya çıktığını, ancak durumun ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Lauterbach, temas takibi ve dikkatli olmayla virüsün kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

Lauterbach, endeminin erken evrelerinde sert ve erken müdahalenin önemli olduğunu, bundan dolayı eyaletlerin uygulaması için RKI ile birlikte tavsiyeler geliştirdiklerini, bu tavsiyelerin en önemli bölümünün virüse yakalananların en az 21 gün karantinaya alınması olduğunu belirtti.

"Risk gruplarını önlemek istiyoruz"

Lauterbach, bu virüsün bulaştığı kişiler ve bunlarla temas edenlere de 21 gün karantina uygulanmasını tavsiye ettiklerini ifade etti.

AA'nın haberine göre, virüsün yayılmasını önlemek için riski gruplarını bilgilendirmek gerektiğini vurgulayan Lauterbach, şu anda risk grubunun başka erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler olduğunu bildirdi.

Lauterbach, gelecekte başka risk gruplarının da ortaya çıkabileceğini, bunu engellemek istediklerini anlattı.

"Virüsü Avrupa'da durdurabiliriz"

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa’daki diğer kurumlarla da iletişimde olduklarını aktaran Lauterbach, bu virüsü Avrupa’da durdurulabileceklerini kaydetti.

RKI Başkanı Wieler de son dönemde maymun çiçeği virüsünün birçok ülkede görüldüğünü, 16 ülkede 177 vakanın ortaya çıktığının bilindiğini söyledi.

Almanya’da ilk vakanın 22 Mayıs’ta görüldüğünü belirten Wieler, ülkede şimdiye kadar RKI’ye 5 maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiği notunu paylaştı.

Başka vakaların ortaya çıkması bekleniyor

Wieler, bunların hepsinin erkek olduğunu ancak virüsün herkese bulaşabileceğini ifade etti.

Ülkede başka vakaların ortaya çıkmasının beklendiğine işaret eden Wieler, mevcut bilgilere göre şu an genel nüfusun sağlığına yönelik riskin düşük olduğu kaydetti.