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    Almanya meclisinde 18 Türk yer alıyor

    Dün yapılan genel seçimin açıklanan geçici sonuçlarına göre, Türk asıllı milletvekili adayları Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 13:37
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    Almanya meclisinde 18 Türk yer alıyor

    Almanya Federal Meclis'i belirlemek için sandık başına gitti.

    Seçimin galibi,  25.7 oyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. Parlamentoya giren milletvekillerinin isimleri belirlenirken, 18 Türk kökenli vekil de Federal Meclis’e girmeyi başardı.

    TÜRK KÖKENLİ VEKİL SAYISI ARTTI

    Seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti (SPD) adına Berlin’den Cansel Kızıltepe, Hakan Demir; Hamburg’tan Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Baden-Württemberg eyaletinden Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mehmet Ali Takış ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden Gülistan Yüksel, Nezahat Baradari, Mahmut Özdemir Federal Meclis’e girmeyi başardı.

    Yeşiller Partisi (Die Grünen) adına Bavyera eyaletinden Ekin Deligöz; Berlin eyaletinden Canan Bayram; Baden-Württemberg eyaletinden Cem Özdemir, Melis Sekmen; Aşağı Saksonya eyaletinden Filiz Polat, Federal mecliste bulunan Türk kökenli vekiller arasında yer alıyor.

    Seçimde, 100'ün üzerinde Türk asıllı kişi adaylık açıkladı.

    SOL PARTİ'NİN (DİE LİNKE) OYLARI DÜŞTÜ

    Sol Parti (Die Linke), 2017 yılında yapılan seçimde oyların yüzde 9,2’sini alırken,  bu seçimde ise büyük bir düşüşle yüzde 4.9’a geriledi.

    Federal Meclis için 3 vekili direkt seçilen Sol Parti, barajın altında kalmasına rağmen meclise girdi.

    14 OLAN TÜRK MİLLETVEKİLİ SAYISI 18'E YÜKSELDİ

    Sol Parti’den (Die Linke) ise Federal Meclise girmeyi başaran Türk kökenli vekiller, Bavyera eyaletinden Ateş Gürpınar; Baden-Württemberg eyaletinden Gökay Akbulut ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden Sevim Dağdelen oldu.

    Hıristiyan Demokrat Parti’den (CDU) ise Serap Güler Federal Meclis’e Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden girdi.

    "SEÇMEN HÜKÜMETİ BELİRLEMİŞTİR"

    Seçim sonuçlarını duyurmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, “Alman halkı tercihlerini sandığa yansıtarak Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberallere oy verdi. Seçmen, kurulacak koalisyon hükümetini belirlemiştir. Aynı zamanda Alman halkı, Hıristiyan Birlik partilerine sandıkta verdikleri mesajla Hristiyan Birlik Partileri'nin muhalefet olmalarını istedi. Sandıktan çıkan netice budur” ifadelerini kullandı.

    ÇALIŞMALARA BAŞLANIYOR

    'Seçim bitmiştir' diyen SPD Başbakan Adayı Olaf Scholz, Alman halkına sundukları programı yerine getirebilmek için bir an önce hükümet kurma çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

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