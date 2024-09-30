Almanya: Nasrallah’ın öldürülmesi İsrail’in kendini savunma hakkı Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail’in Beyrut saldırısında öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Nasrallah’ın öldürülmesi İsrail’in kendini savunma hakkıdır” ifadeleri kullanıldı.

İHA

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Nasrallah’ın öldürülmesi İsrail’in kendini savunma hakkıdır.” denildi.

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Açıklamada, saldırının gerçekleştiği anlarda Hizbullah’ın üst düzey liderlerinin toplantıda olduğu iddia edildi.

"SAVUNMA HAKKININ KULLANILDIĞINA İNANMAK İÇİN NEDENLER VAR"

Yine açıklamada, “Uzak bir mesafeden bile, ilerideki operasyonlarını planladıklarını varsaymak mümkün. Bu açıdan bakıldığında, burada kendini savunma hakkının kullanıldığına inanmak için nedenler de var.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)