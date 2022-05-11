Almanya: PKK, terör örgütü listesinde kalacak

İçişleri Bakanı Sözcüsü Kall, bu konuda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek görmediklerini söyledi.

PKK, 1993 yılından bu yana Almanya'nın terör örgütü listesinde bulunuyor.

Terör örgütü, 26 Eylül 1993'te dönemin Federal İçişleri Bakanı Manfred Kanther tarafından listeye alınmıştı.

"Alman mahkemeleri defalarca terör örgütü olarak tanımladı"

Almanya İçişleri Bakanı Sözcüsü Maximilian Kall, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Kall, Berlin'de yaptığı değerlendirmede, PKK'nın Alman mahkemeleri tarafından defalarca terör örgütü olarak tanımlandığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın yasaklı örgütler arasından çıkarılması konusunda yapılan müracaata ilişkin Kall, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkemeler teyit etti"

"Almanya'da PKK, aşırılık yanlısı olan bir terör örgütü olarak sınıflandırılmaya devam ediyor. Mahkemeler de defalarca bunu teyit etti.

Bu konuda çok sayıda hukuki süreç işlemişti. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yapılması için bir sebep görmüyoruz."

"Değişiklik yapmaya gerek görmüyoruz"

Yasağın kaldırılması için bir müracaat yapıldığını doğrulayan Kall, "Ancak İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek görmüyoruz." dedi.

Ülkede, iki avukat aracılığıyla PKK'nın terör örgütü listesinden kaldırılması için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştu.