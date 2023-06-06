Almanya, PKK'lı Kenan Ayas'ı tutukladı Sözde Hamburg bölge sorumlusu olan ve PKK için haraç toplayan Ayas, Frankfurt Havalimanı'nda gözaltına alındı. Terörist Ayas, daha sonra cezaevine gönderildi.

AA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Almanya'ya iade ettiği Kenan Ayas tutuklandı.

Ayas'ın hakkında, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle arama emri bulunuyordu.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2022'de çıkarılan tutuklama emrine dayanarak Ayas'ın, PKK üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Türk vatandaşlığı bulunan Ayas'ın, Larnaka'dan Frankfurt Havalimanı'na varışında polisler tarafından gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartıldığı aktarılan açıklamada, Ayas'ın, tutuklama kararının okunmasının ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Sözde Hamburg bölge sorumlusu

Kenan Ayas'ın 15 Mart 2023 tarihinden bu yana "Avrupa Tutuklama Emri" kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimince gözaltına alındığı ve oradan 2 Haziran'da Almanya'ya nakledildiği hatırlatılarak, Ayas'ın Eylül 2018'den bu yana PKK'nın aktif üyesi olduğu, terör örgütünün sözde Hamburg bölge sorumlusu olarak görev yaptığı vurgulandı.

PKK için haraç topladı

Ayas'ın ayrıca, terör örgütünün Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki oluşumunda personel ve propaganda konularının koordinasyonunu sağladığı, kendisine bağlı bölge yöneticilerine talimatlar verip ve bunların uygulanmasını kontrol ettiği belirtilen açıklamada, Ayas'ın örgüt için bağış ve haraç topladığı, terör örgütünün sözde Avrupa liderliğine rapor verip onların talimatlarını yerine getirdiği kaydedildi.

GKRY Ayas'ı şartlı iade etti

Rum yönetiminin Larnaka Mahkemesi, Ayas'ın iadesini, Türkiye'ye verilmeme ve Almanya'da yapılan yargılama sonucunda bir ceza veya kısıtlama alırsa bunu GKRY'de çekmesi şartına bağlamıştı.

Ayas, 4 yıldan fazla bir süredir GKRY'de sığınmacı olarak bulunuyordu.