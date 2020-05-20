Almanya polisi maske takmayan Türk gence saldırdı

Maske takmadığı gerekçesiyle polislerin darbettiği genç, "Kafamı betona çarptılar, kaburgalarımı tekmelediler" diyerek o anları anlattı.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, Almanya'da salgınla mücadele kapsamında toplu taşımada maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Köln şehrinde yaşayan Volkan Koyugöz, iftara yetişmek için tren istasyonuna aceleden maskesiz binince polis şiddetine maruz kaldığını belirtti.

"POLİS MASKEMİ TAKAR TAKMAZ GELİP BAĞIRDI"

Volkan Koyugöz, “İş arkadaşımla alışverişteydim. Niyetliydim, iftar vaktine az kalmıştı. Son treni yakalamaya çalışıyorduk, telaşlıydık. Tren garına varmadan önce polis memuru beni bağırarak uyardı. Maskemi takmamı istedi. Ben de 'Tamam takarım' dedim. Tren garına girdim sağıma soluma baktım, kimse maskesini takmamıştı. Yine takayım dedim. Takar takmaz memurun arkamdan koştuğunu gördüm. Gelir gelmez bağırdı, orada olay çıkarmak istediğini anladım.” dedi.

Polisin 100 euro ceza kesmek istediğini belirten Koyugöz, “Bayağı bağırdı ve olay çıkardı, iş arkadaşım araya girdi. ‘Niye bu kadar abartılıyor’ diye sordu polise. Benim maskeyi yavaş taktığımı söylediler.” dedi.

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"BİZ SANA YERİNİ GÖSTERECEĞİZ"

Polislerin etrafına dizildiğini ve kendisini itmeye başladığını belirten Koyugöz, “10 kişiydiler, 4-5’i beni itekliyorlardı. 'Bir yere kaçtığım yok sakinim ben' dedim. 'Niye bu kadar polis var etrafımda?' dedim. 'Sen polisle oynayamazsın biz sana yerini göstereceğiz' dediler. Sakin olduğumu söyledim. 'Ceza kesmek istiyorsanız kimliğimi vereyim ceza kesin' dedim.” dedi.

"KAFAMI BETONA ÇARPTILAR"

Koyugöz, "Polisler beni yere indirdi, o arada zaten hepsi üzerime zıpladı. Kafamı betona çarptılar, kaburgalarımı tekmelediler, yumruk attılar. Yerdeyken kolumu kelepçelediler. Vuruyorlardı şoktaydım anlamadım, kendimi filmde sandım o an. Bağırdım 'Yardım edin' dedim. Bunlara rağmen vurmaya devam ettiler. Üzerime çıktılar, ezdiler. Milletin içerisinde rezil ettiler." dedi.

"ÜZERİME ÇIKIP UYUŞTURUCU ARADI"

Polisin kendisini karakola götürdüğünü belirten Koyugöz, “Üzerime çıktı, uyuşturucu aradı. Yani her yabancının veya her Türk uyuşturucu satıcısı olduğu anlamına mı geliyor onu anlamadım. Tipim mi o ifadeyi verdi kendisine. Ona bayağı şaşırdım. Beni yüzlerce kişi arasından seçmeleri çok saçma bir olay oldu. Alkollü olup olmadığımı sordu 'Hayır' dedim. Zaten önceden oruçlu olduğumu söylediğimi, alkol kullanmadığımı söyledim. Neden alkol kullanmadığımı sorguladı, 'Bunun sebebi nedir?' dedi. Kimliğimi istedi, verdim. 'Sen Türk’sün pasaportunu istiyorum.' dedi." şeklinde konuştu

"ORUCUMU AÇMAK İÇİN SU İSTEDİM VERMEDİLER"

Burnu kanadığı için mendil istediğini fakat polisin vermediğini belirten Koyugöz, orucunu açmak için su istediğini, bu isteğinin de polis tarafından geri çevrildiğini söyledi.

Maske takmadığı için ceza almadığını söyleyen Koyugöz, “Maske takmadığıma dair ceza keseceklerdi o gün, ne ceza var ortada ne de ceza verildi. Dayak yedim eve gittim.” dedi.