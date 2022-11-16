Almanya: Polonya'ya savaş uçakları göndermeye hazırız

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, devriye uçaklarının 'hemen yarın' sağlanabileceği belirtildi. Konuyla ilgili olarak, Polonya'nın buna hazır olup olmadığına işaret edildi.

Polonya topraklarına düşen füzeden sonra bu ülkede alarm durumu yükseltildi.

Ukrayna Rusya'yı suçlarken, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." dedi.

Almanya ve NATO ortakları, daha önce olduğu gibi, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge getirmeyi planlamıyor.

"Polonya isterse yarın uçak gönderebiliriz"

Diğer taraftan Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Tils, Polonya hava sahasında devriye gezmesi için savaş uçakları göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Tils, "Polonya isterse, bu yarın kadar erken olabilir." dedi.

Alman Savunma Bakanı, Polonya tarafıyla görüşecek

Sözcü Tils'e göre, böyle bir durum söz konusu olursa Eurofighter jetleri, Alman üslerinden devriye için havalanabilecek.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in, konuyu bugün Polonya tarafıyla müzakere edeceği belirtildi.

"Durumun daha da kötüleşmesini istemiyoruz"

Öte yandan Almanya Bakanlar Kurulu Temsilcisi Wolfgang Buechner, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge getirilmesinin ittifak ve Rusya arasında bir çatışmaya yol açacağını söyledi.

Buechner, Almanya ve NATO ortaklarının durumun daha da kötüleşmesini önlemek istediğini ve bu nedenle söz konusu tedbire başvurmayacaklarını aktardı.

Kommersant'ın aktardığına göre, Alman yetkili, askeri ittifakın ana görevinin NATO üyesi ülkelerin güvenliğini sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.