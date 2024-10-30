Almanya resesyonun eşiğinden döndü: Zor günler geçiriyorlar

Haber Merkezi

Almanya, üçüncü çeyrekte resesyondan kıl payı kurtuldu.

Resmi verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, Temmuz-Eylül döneminde yüzde 0,2’lik bir büyüme kaydederek ekonomide yaşanan daralmanın ardından biraz nefes aldı.

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyrekteki büyüme verilerini ise yüzde 0,1 daralma olarak güncelledi.

BÜYÜK EKONOMİLER ARASINDA EN ZAYIF EKONOMİ

Alman ekonomisi, geçtiğimiz yıl pandemi sonrası ilk kez küçülme yaşamıştı. Ancak bu yılki görünüm de pek iç açıcı değil.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya ekonomisinin bu yıl sıfır büyüme kaydedeceğini öngörüyor.

Bu da büyük ekonomiler arasında en zayıf performans olarak öne çıkıyor.

ŞİRKETLER KRİZ ALTINDA

Almanya'nın ekonomik durumu, ülkenin en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen'deki krizle daha da gözler önüne serildi.

Volkswagen, yılın ilk dokuz ayında işletme kârında yüzde 21'lik bir düşüşle 12,9 milyar euroya geriledi.

Şirket, Almanya’daki bazı fabrikaları kapatma ihtimalini değerlendirirken, binlerce işçinin işten çıkarılabileceğini açıkladı.