Almanya: Rus gazı ve petrolüne boykot, ülkede yoksulluğa neden olur

Almanya: Rus gazı ve petrolüne boykot, ülkede yoksulluğa neden olur

Enerji Bakanı Habeck, Rusya'dan enerji alımını durdurmaları halinde, Almanya'da ortaya çıkabilecek tabloyu özetledi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya Batılı ülkeler tarafından yaptırımlar uygulanırken, Almanya konuya temkinli yaklaşıyor.

Bu durum, doğalgaz ve petrol ihtiyacının önemli bir bölümünü Rusya'dan tedarik eden ülkede Ekonomi ve Enerji Bakanı Robert Habeck'in son açıklamasına yansıdı.

"ALMAN NÜFUSUNA PUTİN'DEN DAHA FAZLA ZARAR VERİR"

ARD'ye konuşan Habeck, "Rus gaz ve petrol kaynaklarının boykot edilmesinin Alman nüfusuna (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'den daha fazla zarar verebileceği" konusunda uyardı.

Habeck, "Çabucak anahtarı çevirirsek, tedarik sıkıntısı olur. Hatta Almanya'da arz durur." dedi.

"KİTLESEL İŞSİZLİK VE YOKSULLUK" UYARISI

Alman Bakan ayrıca, böyle bir durumda "kitlesel işsizlik, yoksulluk, evlerini ısıtamayan insanlar, benzini biten insanlar" şeklinde bir tabloyla karşılaşabileceklerini söyledi.

Guardian'ın haberine göre, Almanya'da kullanılan doğalgazın yüzde 55'i, kömürün yüzde 52'si ve madeni yağın yüzde 34'ü Rusya'dan geliyor.