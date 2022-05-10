Almanya, Rus gazında ani kesinti için kriz planı hazırlıyor

Almanya, Rus gazında ani kesinti için kriz planı hazırlıyor

Berlin, Rusya'nın tek taraflı gaz kesintisi ihtimali karşısında hazırlıklarını sürdürüyor. Alman şirketler için düşünülen plan belli oldu.

Rus gazına bağımlı olan Almanya, Moskova yönetimine ani yaptırımlara sıcak bakmıyor.

Berlin yönetimi, enerji bağımlılığını azaltmak için kademeli geçiş öngörüyor.

Berlin'de 'sessiz' hazırlık

Diğer taraftan Alman yetkililerin, "sessizce" Rus gazı arzında herhangi bir ani duraksama konusunda hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili üç kaynak, Almanya'daki kritik firmaların kontrolünün ele alınmasını içerebilecek acil durum paketi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Alarm durumu yükseltildi

Reuters'ın haberine göre, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hazırlıklar, gaz arzı konusunda artan alarm durumuna işaret ediyor.

Rus gazı, geçen yıl Almanya'nın ithalatının yüzde 55'ini oluşturuyordu. Batılı ülkeler, Berlin'in, bu şekilde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını finanse ettiğini düşünüyor.

Gazda ani duraksama olabilir

Gaz tedarikinde ani bir duraksama olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Yetkililer, Almanya'nın gerilimin önün geçmeyi hedeflediğini söylüyor.

Diğer taraftan Almanya'da, Rusya'nın gaz akışını tek taraflı olarak kesebileceği endişesinin hakim olduğu kaydedildi.

Alman şirketlere destek planı

Alman hükümeti, enerji şirketlerini desteklemek için daha fazla kredi ve garanti vererek, yükselen fiyatlarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Ayrıca rafineriler gibi kritik şirketleri de "kanatlarının altına almayı" planlıyor.