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    Almanya: Rus istihbaratının ilgisi kesintisiz artıyor

    İç istihbarattan yapılan açıklamada, Rusya'nın casusluk faaliyetlerinin tehlikeli bir hal aldığı belirtildi.
    • 02.01.2023 - 12:24
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 12:26
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    Almanya: Rus istihbaratının ilgisi kesintisiz artıyor

    Almanya, Rusya'nın ülkedeki faaliyetlerinin arttığını düşünüyor.

    Konuya ilişkin Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı (BfV) Thomas Haldenwang, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "Rusya'nın Almanya'daki istihbarat ilgisi artıyor"

    Haldenwang, "Rusya'nın Almanya'daki istihbarat ilgisi sadece kesintisiz değil, aynı zamanda (Ukrayna'daki) savaşın etkileri devam ettikçe artıyor." dedi.

    "Tehlikenin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor"

    Haldenwang, kısa bir süre önce tutuklanan Almanya'da dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi'ndeki (BND) çifte ajana atıfta bulunarak, "Mevcut dava da Rus casusluk faaliyetlerinin tehlikesinin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Almanya'nın Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nin 40 çalışanını istenmeyen kişi ilan ettiğini hatırlatan Haldenwang, Moskova'nın kaybettiği istihbarat kapasitesini ya daha fazla "gezici ajan" ya da başka bir kılıfla telafi etmeye çalışmasını beklediklerini kaydetti.

    Almanya: Rus istihbaratının ilgisi kesintisiz artıyor #1

    "Almanya'ya gelmelerini önlemeye çalışıyoruz"

    "Rus servisleriyle bağlantılı olabilecek başka kişilerin Almanya'ya gelmesini önlemek için büyük çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullanan Haldenwang, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, bu amaçla federal hükümetin vize kurallarını da sıkılaştırdığına işaret etti.

    Avrupa genelinde çözüm çağrısı

    Bir süredir Rus ve diğer istihbarat servislerinin artan casusluk faaliyetlerine karşı hazırlık yapıldığını anlatan Haldenwang, "Geçmişte karşı istihbarat alanında çok az şey yaptığımız yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamak istiyorum." dedi.

    Çin'in Almanya üzerindeki istihbarat faaliyetlerine de dikkati çeken Haldenwang, "Bu eğilimi tersine çevirmek için en azından Avrupa devletleri için Avrupa çapında bir çözüme ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

    Almanya: Rus istihbaratının ilgisi kesintisiz artıyor #2

    Türkiye'yle ilgili seçim yorumu

    AA'nın aktardığına göre, Haldenwang, İran rejimini eleştiren İran kökenlilerin bu ülkeye seyahat etmek konusunda dikkatli olmalarını istedi.

    Haldenwang, Türkiye'de yapılacak seçimlerin Almanya'yı etkilemesinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, Türkiye'deki iç siyasi kavgaların seçim nedeniyle Almanya'ya da taşındığını ileri sürdü.


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