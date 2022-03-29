Almanya: Rus petrol ve gazına bağımlılığı sona erdirmeliyiz

Almanya: Rus petrol ve gazına bağımlılığı sona erdirmeliyiz

Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna savaşının ardından ülke olarak hedeflerini açıkladı.

Almanya, enerji alanında Rusya'ya bağımlılığı sona erdirmenin hesaplarını yapıyor.

Moskova yönetimi, yaptırımların ardından doğalgaz ödemelerini dolar ya da euro yerine rubleyle almaya karar verdi.

Bunun üzerine Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bağımlı oldukları Rus petrol ve doğalgazı konusunda gerçekleştirmek istedikleri hedefi paylaştı.

"BAĞIMLILIĞIMIZI TAMAMEN SONA ERDİRMELİYİZ"

Baerbock, "Almanya, Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını tamamen sona erdirmeli." dedi.

Avrupa Birliği, Rusya'ya bağımlılığı azaltma çalışmaları doğrultusunda ABD ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşması imzalamıştı.