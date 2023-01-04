Almanya, Rus varlıklarını Ukrayna için kullanmaya sıcak bakıyor

Başbakan Scholz, Ukrayna'da oluşan tahribatın Rus varlıklarıyla giderilmesini istiyor. Ancak hükümet içinde tehlikeli sonuçlarla karşılaşılabileceği uyarıları yapılıyıor.

Batılı ülkeler, el konulan Rusya'ya ve Rus iş insanlarına ait varlıkları, savaşta ağır hasarlar alan Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanmayı düşünüyor.

Almanya, müttefikler de aynı yönde adım atması halinde, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'ya harcama ihtimalini değerlendiriyor.

Alman hükümeti, Rus varlıklarını kullanmaya hazır

Konuyla ilgili kaynaklara işaret eden Bloomberg, Başbakan Olaf Scholz hükümetinin, Ukrayna'nın savaş tazminatı talebini desteklediğini, ancak henüz Rus devletinin varlıklarına el koyma konusunda resmi bir pozisyon almadığını yazdı.

Bu duruma ilişkin, "Berlin, yasal sorunlar çözülebildiği ve müttefikler de aynı yolu izlediği sürece Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım etmek için milyarlarca euroluk dondurulmuş Rus varlığını kullanmaya açık." denildi.

Hükümet içinde farklı sesler: Tehlikeli olabilir

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Rusya'nın Ukrayna'da meydana gelen zararları ödemesini istediği ve dondurulmuş varlıkların en azından bir kısmına el konulmasının bir seçenek olması gerektiğinde ısrar ettiği kaydedildi.

Ancak hükümet içinde farklı görüşler ortaya çıkmış durumda. Maliye Bakanı Christian Lindner'in daha temkinli olduğu, varlıklara el konulması adımının Avrupalı ülkeler ve müttefikleri için "tehlikeli bir emsal" oluşturabileceğini söylediği konuşuluyor.

Berlin, 5 milyar euroyu dondurdu

Hükümetin istatistiklerine işaret eden Alman Haber Ajansı DPA, aralık ayı ortası itibarıyla Rus kişi ve kuruluşlarına ait varlıkların 5 milyar euro tutarında dondurulduğunu yazmıştı.

Dondurulan finansal varlıkların tutarının 2.2 milyar euronun üzerinde ve yaklaşık 1.1 milyar euronun ise taşınır mal olduğu kaydedildi.