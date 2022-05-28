Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
471.034
-2.20%
BTXN Coin
12.46
-5.24%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C
    Almanya: Rusya gazı kesebilir, LNG'ye geçeceğiz

    Almanya: Rusya gazı kesebilir, LNG'ye geçeceğiz

    Alman Federal Şebeke Ajansı Başkanı Klaus Müller, "Her zaman farklı kötülük türleri arasında seçim yapmanız gerekiyor” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 05:16
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 05:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın Avrupa'daki etkileri hala sürüyor.

    Almanya'da da bu etkiler gözükürken, Alman Federal Şebeke Ajansı Başkanı Klaus Müller konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Rusya'dan gaz ithalatı kesilirse durum ciddileşecek

    Deutschlandfunk radyosunun haberine göre Müller, halihazırda doğalgaz depolarındaki doluluk oranı önceki yılların aynı dönemine göre daha yüksek olmasına rağmen ülkenin kısa vadede Rusya’dan daha az gaz alması veyahut ithalatının tamamen kesilmesi durumunda “yeterince iyi olmadığını” söyledi.

    Almanya: Rusya gazı kesebilir, LNG ye geçeceğiz #1

    "Farklı kötülük türleri arasında seçim yapmanız gerekiyor"

    Almanya’nın, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için iki yüzer terminal satın alma kararının iyi olduğunu dile getiren Müller, LNG’nin iklim koruma açısından daha kirli olduğunu ama mevcut durumda enerji güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, “Bu anlamda, her zaman farklı kötülük türleri arasında seçim yapmanız gerekiyor” dedi.

    Almanya: Rusya gazı kesebilir, LNG ye geçeceğiz #2

    600 kez küçültülerek sıvı halde saklanan gaz: LNG

    LNG, kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan, sıvı fazda bir yakıt olarak biliniyor. Sıvı fazında taşınmakta ve depolanmakta olan LNG, tüketime gaz fazında sunulmakta.

    LNG ile yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi yaklaşık 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmekte.

    Almanya: Rusya gazı kesebilir, LNG ye geçeceğiz #3


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat'tan birisini transfer edecek
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat'tan birisini transfer edecek

    Bensu Soral: Eşim asla kıyafetlerime karışmaz
    Magazin

    Bensu Soral: Eşim asla kıyafetlerime karışmaz

    Görüş Bildir