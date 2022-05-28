Almanya: Rusya gazı kesebilir, LNG'ye geçeceğiz

Alman Federal Şebeke Ajansı Başkanı Klaus Müller, "Her zaman farklı kötülük türleri arasında seçim yapmanız gerekiyor” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın Avrupa'daki etkileri hala sürüyor.

Almanya'da da bu etkiler gözükürken, Alman Federal Şebeke Ajansı Başkanı Klaus Müller konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan gaz ithalatı kesilirse durum ciddileşecek

Deutschlandfunk radyosunun haberine göre Müller, halihazırda doğalgaz depolarındaki doluluk oranı önceki yılların aynı dönemine göre daha yüksek olmasına rağmen ülkenin kısa vadede Rusya’dan daha az gaz alması veyahut ithalatının tamamen kesilmesi durumunda “yeterince iyi olmadığını” söyledi.

"Farklı kötülük türleri arasında seçim yapmanız gerekiyor"

Almanya’nın, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için iki yüzer terminal satın alma kararının iyi olduğunu dile getiren Müller, LNG’nin iklim koruma açısından daha kirli olduğunu ama mevcut durumda enerji güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, “Bu anlamda, her zaman farklı kötülük türleri arasında seçim yapmanız gerekiyor” dedi.

600 kez küçültülerek sıvı halde saklanan gaz: LNG

LNG, kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan, sıvı fazda bir yakıt olarak biliniyor. Sıvı fazında taşınmakta ve depolanmakta olan LNG, tüketime gaz fazında sunulmakta.

LNG ile yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi yaklaşık 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmekte.