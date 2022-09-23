Almanya, Rusya’daki seferberlikten kaçanlara iltica hakkı tanıyacak

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rusya'nın ilan ettiği kısmi seferberlik sonrası askere gitmeyi reddeden Rus vatandaşlarının Almanya’ya iltica başvurusu yapabileceğini söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşı ile dünya bir dönemece girdi..

Küresel çapta etkileri olan savaş en çok savaşın tarafı olan iki ülke halkını vururken Rusya'da yeni gelişmeler yaşanıyor..

Savaşın başından itibaren gündemde olan seferberlik, geçtiğimiz gün ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından ilan edildi.

İlanın ardından Rus halkı içinde savaşa katılmak istemeyenlerin ülkeden ayrılma süreci başladı.

Binlerce kişi komşu ülke sınır kapılarına gitti.

Almanya'dan iltica açıklaması

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada askere gitmek istemeyen Rus vatandaşlarının iltica başvurusunda bulunabileceğini açıkladı.

Baskıyla tehdit edilen Rusların, Almanya’da uluslararası koruma alması gerektiğini söyleyen Faeser, "Putin’in rejimine karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük tehlikelere atanlar, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir" dedi.

Faeser ayrıca, Almanya'nın aylardır zulüm gören ve tehdit edilen Rus rejim karşıtlarını kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

"Herkes Almanya'da memnuniyetle karşılanır"

Öte yandan Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ise, "Putin'in yolundan nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya’da memnuniyetle karşılanır" açıklamasında bulundu.