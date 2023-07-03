Almanya Savunma Bakanı Pistorius, LGBT bayrağını göndere çekti Orduda hoşgörü etkinliğine katılan Pistorius, LGBT bayrağının yer aldığı törene damgasını vurdu.

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ABD ordusunun ardından Alman ordusunda LGBT konusundaki hareketlilik dikkat çekti.

Daha önce "orduda çeşitlilik ve hoşgörü" kapsamında düzenlenen etkinlikte ABD'li bir binbaşı, elinde LGBT bayrağı sallarken objektiflere poz vermişti.

Buna benzer bir görüntü, şimdi de Almanya'da kayıtlara geçti. Savunma Bakanlığı'nın bir numaralı ismi başroldeydi.

LGBT bayrağıyla görüntülendi

"Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil." diyen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, LGBT bayrağını göndere çekerken görüntülendi.

Bayrağı dalgalandırmak üzere yukarı doğru çektiği sırada Pistorius'a bir Alman askerinin eşlik ettiği görüldü.

Söz konusu Bakanlığın, 2000 yılında gerçekleştirilen politika değişikliğine kadar orduda eşcinsel askerlere karşı onlarca yıldır uygulanan ayrımcılıktan dolayı özür dilediği biliniyor.

Almanya'da eşcinsel askerlere tazminat

Dönemin hükümeti, eşcinsel askerlere tazminat verilmesini sağlayacak yasayı onaylamasıyla gündeme geldi.

Ayrıca bu askerler için uygulanan zorunlu tıbbi muayenelerin Alman ordusunda rahatsızlığa yol açtığına dair haberler çıkmıştı.

Zorunlu askerlik tartışması

Berlin'de iktidarın küçük ortağı FDP, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor. Alman Bakan, bir açıklamasında, "Bana bir sivil, bir vatandaş, bir politikacı olarak sorarsanız, zorunlu askerliği askıya almak bir hataydı." demişti.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2021 tarihli kararıyla birlikte LGBT bayraklarının askeri üslerde kullanımı yasaklanmıştı.