Almanya Savunma Bakanlığı: Ordu yarının tehditlerine hazır değil

Bakanlık tarafından ordunun durumuna ilişkin hazırlanan raporda, Alman ordusunun gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere yeteri kadar hazır olmadığı belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından Federal Meclisteki ilgili komisyonlara sunuldu.

8 sayfalık raporda, güvenlik durumunun yanı sıra hızlı gelişen ekonomik ve teknolojik değişimde, Alman ordusunun 'yeterli derecede finanse edilmediği', 'yeterince hazırlıklı olmadığı' ve 'tek taraflı olarak ülke dışındaki misyonlar için tertip edildiği' belirtildi.

"TEHDİTLERE HAZIR OLUNMALI"

"Alman ordusu yarının zorluklarına ve tehditlerine karşı bugün yeterince hazır değil." ifadesi kullanılan raporda, Almanya'nın gelecekteki tehditlere karşı hazırlanması gerektiği kaydedildi.

'GÜVENLİK HAFTASI' ÖNERİSİ

Raporda, Federal Mecliste her yıl güvenlik konularının konuşulduğu 'güvenlik haftası' düzenlenmesi, mali durumun sağlamlaştırılması için 'ordu planlama yasasının' çıkarılması ve ordunun tedarik yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesi talep edildi.

20 MİLYAR EURO HARCANAK

Ayrıca, hava savunması, Eurodrone ve nakliye helikopterine ilişkin projelere hız verileceği, bu kapsamda 20 milyar avronun harcanacağına işaret edildi. Kramp-Karrenbauer ve Zorn’un mayıs ayında ordunun gelecek planlarına ilişkin rapor sunacağı aktarıldı.

RAKİPLER, RUSYA VE ÇİN

Rusya ve Çin'in stratejik rakip olarak nitelendirildiği raporda, Rusya'nın kendisini 'batıya karşıt güç' şeklinde tanımladığı, son dönemde askeri ve siyasi tehditleri artırdığı belirtilirken, uluslararası sözleşmeleri bilerek ihlal ettiği ifade edildi.

Ayrıca, Çin'in güçlü ve giderek daha görünür hale gelen olgun bir aktör olarak ortaya çıktığı kaydedildi.