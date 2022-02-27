Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
547.782
0.84%
BTXN Coin
38.15
-4.19%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Almanya, savunma harcamaları için 100 milyar euro ek fon ayıracak

    Almanya, savunma harcamaları için 100 milyar euro ek fon ayıracak

    Başbakan Scholz, savunma harcamalarına ilişkin 100 milyar euroluk ek fon ayıracaklarını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.02.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 14:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının ardından Batı alarm durumuna geçti.

    Berlin yönetimi, Rus güçlerinin saldırısı altında olan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini açıkladı.

    SAVUNMA İÇİN 100 MİLYAR EUROLUK ADIM

    Son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoda düzenlenen özel oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin savunmasını güçlendireceklerini söyledi.

    Scholz, bu kapsamda savunma harcamaları için 100 milyar euroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Söz konusu özel fon, 2022 yılı bütçesine eklenecek.

    ORDU MODERNİZE EDİLECEK

    Başbakan Scholz, fon ile birlikte Alman ordusunu modernize edeceklerini ve savunma harcamalarını yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinin üzerine çıkaracaklarını vurguladı.

    "ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KORUMAK İÇİN..."

    Scholz, "Özgürlüğümüzü ve demokrasimizi korumak için ülkemizin güvenliğine önemli ölçüde daha fazla yatırım yapmamız gerektiği açık." dedi.

    Almanya, ABD ve diğer NATO müttefikleri tarafından savunma bütçesine yeterince yatırım yapmadığı konusunda eleştiriliyordu.

    Almanya, savunma harcamaları için 100 milyar euro ek fon ayıracak #1


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Doktoru darbeden şahıs tutuklandı
    3. Sayfa

    Doktoru darbeden şahıs tutuklandı

    Rus bankaları SWIFT sisteminden kaldırılıyor
    Ekonomi

    Rus bankaları SWIFT sisteminden kaldırılıyor

    Görüş Bildir