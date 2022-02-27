Almanya, savunma harcamaları için 100 milyar euro ek fon ayıracak

Almanya, savunma harcamaları için 100 milyar euro ek fon ayıracak

Başbakan Scholz, savunma harcamalarına ilişkin 100 milyar euroluk ek fon ayıracaklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının ardından Batı alarm durumuna geçti.

Berlin yönetimi, Rus güçlerinin saldırısı altında olan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini açıkladı.

SAVUNMA İÇİN 100 MİLYAR EUROLUK ADIM

Son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoda düzenlenen özel oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin savunmasını güçlendireceklerini söyledi.

Scholz, bu kapsamda savunma harcamaları için 100 milyar euroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Söz konusu özel fon, 2022 yılı bütçesine eklenecek.

ORDU MODERNİZE EDİLECEK

Başbakan Scholz, fon ile birlikte Alman ordusunu modernize edeceklerini ve savunma harcamalarını yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinin üzerine çıkaracaklarını vurguladı.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KORUMAK İÇİN..."

Scholz, "Özgürlüğümüzü ve demokrasimizi korumak için ülkemizin güvenliğine önemli ölçüde daha fazla yatırım yapmamız gerektiği açık." dedi.

Almanya, ABD ve diğer NATO müttefikleri tarafından savunma bütçesine yeterince yatırım yapmadığı konusunda eleştiriliyordu.